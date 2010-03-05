Интернет магазин оригинальных автозапчастей
Интернет-магазины
Добавлена881 просмотр
14 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Магазин оригинальных автомобильных запчастей на WebAsyst Shop-Script.
Выполнено:
* Оптимизация поиска по номеру
* Дополнение таблицы продуктов дополнительными полями - Замена, Поставщик, Регион, настройка поиска по нужным доп. полям
* Устранение ошибок и ОПТИМИЗАЦИЯ в роботе скрипта от разработчиков
* Внедрение новой системы скидок в функционал магазина
* Верстка результатов поиска
* Наполнение данными из прайсов (более 4 500 000)
* Курс валют на титуле, обновление курсов валют по ЦБР