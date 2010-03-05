Интернет магазин оригинальных автозапчастей

http://hornaparts.ru

Магазин оригинальных автомобильных запчастей на WebAsyst Shop-Script.

Выполнено:

* Оптимизация поиска по номеру

* Дополнение таблицы продуктов дополнительными полями - Замена, Поставщик, Регион, настройка поиска по нужным доп. полям

* Устранение ошибок и ОПТИМИЗАЦИЯ в роботе скрипта от разработчиков

* Внедрение новой системы скидок в функционал магазина

* Верстка результатов поиска

* Наполнение данными из прайсов (более 4 500 000)

* Курс валют на титуле, обновление курсов валют по ЦБР