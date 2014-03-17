Интернет-магазин "Отечественные игрушки"

Данный интернет-магазин разработан мною на CMC OpenCart.

При разработке данного интернет-магазина применялись: OpenCart, PHP, JS, jQuery, CSS, HTML.

Для загрузки товаров и их описаний используется самописный парсер (без нарушения авторских прав).

Для OpenCart мною был разработан модуль увеличения фотографии товара в категориях и результатах поиска (пока что нет в продаже).

Для OpenCart мною был разработан модуль фильтров товаров (пока что нет в продаже). Фильтр корректно работает на всех страницах сайта.

Все разработанные модули используют технологию vqmod, не изменяя исходных файлов OpenCart.

Сайт корректно отображается на всех устройствах. Используется адаптивная верстка.

http://отечественные-игрушки.рф