Интернет-магазин "Отечественные игрушки"

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Данный интернет-магазин разработан мною на CMC OpenCart.
При разработке данного интернет-магазина применялись: OpenCart, PHP, JS, jQuery, CSS, HTML.
Для загрузки товаров и их описаний используется самописный парсер (без нарушения авторских прав).
Для OpenCart мною был разработан модуль увеличения фотографии товара в категориях и результатах поиска (пока что нет в продаже).
Для OpenCart мною был разработан модуль фильтров товаров (пока что нет в продаже). Фильтр корректно работает на всех страницах сайта.
Все разработанные модули используют технологию vqmod, не изменяя исходных файлов OpenCart.
Сайт корректно отображается на всех устройствах. Используется адаптивная верстка.