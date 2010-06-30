Интернет-магазин парфюмерии

http://smartsmell.ru

Полнофункциональный интернет-магазин:

- каталог товаров с корзиной

- каждый товар имеет свои характеристики и цену, через корзину заказывается определенная хакаратеристика товара

- полнофункциональный поиск по ценам, брендам и категориям

- 2 системы доставки (почта россии и ems)

- быстрый заказ товара

- схожие товары одной ценовой категории

- стоимость доставки по регионами россии

- формы быстрого заказа звонков и связи с менеджером

- рубрикатор/каталог всех производителей

- отображение новинок, популярных и товаров на распродажу (на главной указывается товар с минимальной ценой)