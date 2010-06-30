Интернет-магазин парфюмерии

Полнофункциональный интернет-магазин:
- каталог товаров с корзиной
- каждый товар имеет свои характеристики и цену, через корзину заказывается определенная хакаратеристика товара
- полнофункциональный поиск по ценам, брендам и категориям
- 2 системы доставки (почта россии и ems)
- быстрый заказ товара
- схожие товары одной ценовой категории
- стоимость доставки по регионами россии
- формы быстрого заказа звонков и связи с менеджером
- рубрикатор/каталог всех производителей
- отображение новинок, популярных и товаров на распродажу (на главной указывается товар с минимальной ценой)