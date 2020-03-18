Интернет магазин Пиццерия Tukva food

Клиент

Tukva food сеть пиццерий в балашихе, за три года существование организации, заняли лидирующие позиции в своем родном городе и накормили более 90 000 человек. Атмосфера домашнего уюта, уюта и гостеприимства для сотен гостей ежедневно, создание нескольких городских движений и сообществ, все это на послужном списке компании Tukva food

Деятельность

User experience

Дизайн веб сайта

Задача

Сделать полный редизайн веб-сайта, доработав проседания юзабилити в местах кооперирования в процессе оплаты и заказа доставки на дом. Сделать заказ пиццы более простым и удобным, уделить особый аспект процессу заполнения форм для подтверждения заказа

Инфокоммуникация

Заказать пищу проще и удобнее с Tukva food

Поэтапная система

Вынесли элементы управления вариациями товара в отдельное окно, с более глубоким вовлечением в заказ таких групп товаров как комбо. Создали поэтапную систему заказа, теперь процесс заказа не пугает громадными формами, требуемые заполнения, с не всегда понятными полями ввода. Теперь же каждая группа заполняемых полей сокращена до минимума и автоматизированна, так же разбита на группы поэтапного заполнения от выбора сборки пицца до момента заказа пиццы

Заключение

Основная цель проекта была, ре дизайн имеющегося сайта, увеличение функционала, товарного оборота и улучшение юзабилити. В итоге менее чем за месяц был создан готовый концепт обновленного сайта, который в свою очередь не послужил своему конкретному назначению – Делать жизнь