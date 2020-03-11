Интернет-магазин пластинок tokyo-sound.ru

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Данный магазин был разработан на Open Cart, CMS предназначенной именно для создания магазинов. Мобильной версии данного сайта дизайнером предоставлено не было, поэтому вся мобильная адаптация была продумана и разработана мной. Все смотрится красиво на всех разрешениях. Сайт можно посмотреть по этой ссылке https://tokyo-sound.ru/