Интернет-магазин пластинок tokyo-sound.ru

Данный магазин был разработан на Open Cart, CMS предназначенной именно для создания магазинов. Мобильной версии данного сайта дизайнером предоставлено не было, поэтому вся мобильная адаптация была продумана и разработана мной. Все смотрится красиво на всех разрешениях. Сайт можно посмотреть по этой ссылке https://tokyo-sound.ru/