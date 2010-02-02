Интернет магазин продажи репродукций картин

Интернет-магазины
Добавлена
14 лет назад
212 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

http://www.passionforpaintings.com/

Постоянно поддерживаемый нами проект (уже 5-я версия).

Поддержка, обновление дизайна, заполнение каталога картин, художников.

Технологии:

PHP, MySQL, Smarty, CodeIgniter