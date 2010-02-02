Интернет магазин продажи репродукций картин
Интернет-магазины
Добавлена212 просмотров
14 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://www.passionforpaintings.com/
Постоянно поддерживаемый нами проект (уже 5-я версия).
Поддержка, обновление дизайна, заполнение каталога картин, художников.
Технологии:
PHP, MySQL, Smarty, CodeIgniter