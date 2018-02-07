Интернет-магазин – Производство блок-контейнеров

Добавлена
6 лет назад
456 просмотров
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Дизайн: Уникальный

Движок: Open Cart

Заказчик: Скрыт

Выполненные работы:

  • Полный перенос дизайна и информации с начальной версии сайта на WordPress
  • Переработка структуры и редизайн с последующей адаптацией под девайсы
  • Доработка модулей и написание небольших дополнений к Open Cart, персонально под проект