Интернет-магазин – Производство блок-контейнеров
Добавлена456 просмотров
6 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн: Уникальный
Движок: Open Cart
Заказчик: Скрыт
Выполненные работы:
- Полный перенос дизайна и информации с начальной версии сайта на WordPress
- Переработка структуры и редизайн с последующей адаптацией под девайсы
- Доработка модулей и написание небольших дополнений к Open Cart, персонально под проект