Интернет-магазин развлечений с голландским аукцион

http://www.mks.su/

MKS.su - это первый магазин развлечений с голландским аукционом. На сайте можно выбрать и приобрести различную игровую продукцию: бильярдные столы, столы для тенниса, настольный футбол (кикер), аэрохоккей, наборы для покера, мишени дартс, настольный хоккей и другие настольные игры. Также на сайте предусмотрена возможность подачи объявления о продаже своего б/у оборудования.

Принцип "голландского аукциона" построен на понижении цены и ее доступности, в отличие от обычного аукциона, где цена с каждым шагом, наоборот, повышается . Стоимость товара понижается до той позиции, когда станет приемлемой. Но следует учитывать, что тот, кому предлагаемая цена аукциона понравится больше, и тот, кто на ней остановится, в конечном итоге и будет являться покупателем.