Интернет-магазин ROSI

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НишаИндустрия красоты
Описание компанииОптовая и розничная компания, занимающаяся производством и продажей товаров для маникюра. Имеет представительскую сеть по всей России и странам ближнего зарубежья.
Задача
Обновить дизайн сайта в соответствии с цветовой схемой логотипа компании, перенести имеющиеся товары, настроить управление интернет-магазином.
CRM, бонусная система