Интернет-магазин ROSI

Ниша

Индустрия красоты

Описание компании

Оптовая и розничная компания, занимающаяся производством и продажей товаров для маникюра. Имеет представительскую сеть по всей России и странам ближнего зарубежья.

Задача

Обновить дизайн сайта в соответствии с цветовой схемой логотипа компании, перенести имеющиеся товары, настроить управление интернет-магазином.

CRM, бонусная система

https://wp-universam.ru/rosi/