Интернет-магазин сантехники

http://www.suntexnik.ru/

Интернет-магазин suntexnik.ru предоставляет широкий выбор сантехники, оборудования и комплектующих для кухни и ванной комнаты. На сайте реализована сложная структура каталогов IDDIS и Milardo, с возможностью добавления новых каталогов от других торговых марок. Оформление покупки на сайте можно выполнить как зарегистрированным, так и незарегистрированным пользователям. Стоимость доставки товара рассчитывается по территориальному признаку (Москва или Московская область) и зависит от габаритности товара. При указании адреса доставки покупатель имеет возможность отметить точкой на карте свое местонахождение, помогая таким образом сориентироватья курьеру. Также для сайта, по желанию заказчика, дописывался модуль, обновляющий только цены из каталога, остальные данные каталога оставляя без изменений.