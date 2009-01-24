Интернет-магазин шин.
Интернет-магазины
Добавлена178 просмотров
15 лет назад
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Сайт занял II место на первом технологическом конкурсе веб-сайтов в номинации "Лучшие потребительские качества" WebНiTech2008!
А также признан победителем в номинации компании UsabilityLab в рамках конкурса WebHiTech.