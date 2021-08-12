Интернет-магазин Stories-Home

Полностью сверстал, реализовал клиентскую часть и серверную логику.

Сайт вы можете посмотреть по ссылке - http://stories-home.std-1376.ist.mospolytech.ru

Имеется админ-панель, в которой можно добавлять, редактировать, удалять и просматривать товары по категориям.

Использовал Nodejs, Express.js, MongoDB, HTML/CSS/JS.