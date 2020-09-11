Интернет магазин товаров для здоровья

Добавлена
5 лет назад
137 просмотров
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  • CMS:  Wordpress
  • Срок исполнения: 21 день
  • Адаптивный дизайн
  • Авторизация и Личный кабинет
  • Система бонусов при заказе (кэшбек 5% в виде баллов)
  • Функционал для заказа в 1 клик
  • SEO оптимизация сайта
  • Интеграция с CRM
  • Подключение онлайн оплаты (РОБОКАССА)
WordPress