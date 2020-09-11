Интернет магазин товаров для здоровья

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Добавлена
5 лет назад
137 просмотров
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CMS: Wordpress
Срок исполнения: 21 день
Адаптивный дизайн
Авторизация и Личный кабинет
Система бонусов при заказе (кэшбек 5% в виде баллов)
Функционал для заказа в 1 клик
SEO оптимизация сайта
Интеграция с CRM
Подключение онлайн оплаты (РОБОКАССА)
WordPress
Владимир
Rouqot
Был
9 месяцев назад
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#7 из 34
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