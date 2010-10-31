Joomla+VirtueMart - Honda

http://mazapik.ru/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=111

Интернет-магазин запчастей Honda.

Движок Joomla+VirtueMart.

Сделано

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0. Загрузка информации на сайт о авто, блоках запчастей и запчастях Honda.

1. адаптировался для работы с большим количеством категорий-авто /~ 4 000 000/, товаров-запчастей /1 700 000/ и связей между ними /> 100 000 000/.

2. Вывод рисунка категории (блока запчастей) для списка запчастей из этого блока (VirtueMart сам не умеет).

3. Вывод производителя товара-запчасти в списке запчастей (VirtueMart сам не умеет).