Joomla+VirtueMart - Honda

http://mazapik.ru/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=111
Интернет-магазин запчастей Honda.
Движок Joomla+VirtueMart.
Сделано
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0. Загрузка информации на сайт о авто, блоках запчастей и запчастях Honda.
1. адаптировался для работы с большим количеством категорий-авто /~ 4 000 000/, товаров-запчастей /1 700 000/ и связей между ними /> 100 000 000/.
2. Вывод рисунка категории (блока запчастей) для списка запчастей из этого блока (VirtueMart сам не умеет).
3. Вывод производителя товара-запчасти в списке запчастей (VirtueMart сам не умеет).