KARE

Добавлена
5 лет назад
129 просмотров
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Интернет-магазин декоративной мебели

https://kare.com.ua/

Используемые технологии:

  • Framework Laravel 5.8
  • Vue JS;
  • Framework Bootstrap 4
Этапы работ:

  • Разработка технического задания;
  • Разработка маркетинговой стратегии;
  • Проектирование интерфейса;
  • Разработка дизайна;
  • Верстка;
  • Написание Front-end части;
  • Написание Back-end части;
  • Тестирование сайта;
  • SEO продвижение;
  • Техническая поддержка
Над проектом работали:

  • Project Manager;
  • Маркетолог;
  • UX/UI Дизайнер;
  • Front-End разработчик;
  • Back-end разработчик;
  • SEO специалист;
  • QA тестировщик;
Результаты:

  • Уникальный удобный дизайн;
  • Разработка собственной CRM системы и интеграция с сайтом;
  • Настройка аналитики и анализ каждой продажи;
  • Полная автоматизация импорта всех товаров и просчет с надбавочной стоимостью;
  • Настройка и ведение Google Adwords.
  • Подключено API служб доставки;
  • Конвертер валют;
  • SMART фильтры;
  • Выгрузка товаров в Google Feed;
  • Синхронизация товаров с сайтом new.shoploft.com.ua
BootstrapGoogle AdsJavaScriptLaravelVue.js