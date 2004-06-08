🛒 Карточки товаров, которые продают до клика на «Купить»
Я — тот, кто превращает обычный товар в витрину желания.
Уже 2 года создаю карточки товаров, которые не просто "норм", а цепляют взгляд и отвечают на главный вопрос покупателя: почему именно это?
📦 Продающий заголовок?
📷 Правильная обрезка фото?
💬 Акценты в описании, что читаются за секунду?
📱 Адаптация под мобилу?
— Да, да и снова да. Я всё это не "предоставляю", я этим живу.
Работаю с маркетплейсами, интернет-магазинами, брендами и новичками.
Карточка — это не просто блок. Это ваша первая продажа.
Хочешь такую? Пиши.
📍 Telegram: @Vispit