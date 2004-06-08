🛒 Карточки товаров, которые продают до клика на «Купить»

Я — тот, кто превращает обычный товар в витрину желания.

Уже 2 года создаю карточки товаров, которые не просто "норм", а цепляют взгляд и отвечают на главный вопрос покупателя: почему именно это?

📦 Продающий заголовок?

📷 Правильная обрезка фото?

💬 Акценты в описании, что читаются за секунду?

📱 Адаптация под мобилу?

— Да, да и снова да. Я всё это не "предоставляю", я этим живу.

Работаю с маркетплейсами, интернет-магазинами, брендами и новичками.

Карточка — это не просто блок. Это ваша первая продажа.

Хочешь такую? Пиши.

📍 Telegram: @Vispit