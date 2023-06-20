Kitap Мarket - интернет-магазин дистрибьютора канцелярских товаров и к

В Kitap market Вы можете купить книгу, канцелярские товары, журналы и даже настольные игры. Это один из первых сайтов по продаже книг и канцелярии в Туркменистане. Очень обширный выбор товаров и удобная фильтрация, которая поможет вам найти желаемый товар в считанные секунды.



Что сделано:

Подготовлен и визуально оформлен интернет магазин. На сайте магазина представлена: информация о магазине, каталог товаров на двух языках, а также модуль контактной формы, позволяющий оставить заявку, услуги личного кабинета.



• SEO – проведен ряд работ по продвижению сайта в интернете и индексированию сайта в поисковых системах;

• WEBP – оптимизация графики, интеграция современных форматов изображения;

• Адаптивность – веб-страницы отлично смотрятся как на персональном компьютере или ноутбуке, так и на мобильных устройствах и планшетах.