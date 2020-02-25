Компания медицинских изделий TONUS ELAST

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ниша
Производство медицинских изделий
О компании
создать интернет магазин Латвийская компания по производству широкого ассортимента эластичных медицинских изделий - эластичные бинты, корсетные изделия, бандажи, компрессионное белье и пр.
Задача
Cоздание дополнительного сайта-каталога для российской целевой аудитории
Подключение 1С, CRM