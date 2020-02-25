Компания медицинских изделий TONUS ELAST

Добавлена
4 года назад
102 просмотра
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Ниша

Производство медицинских изделий

О компании

создать интернет магазин Латвийская компания по производству широкого ассортимента эластичных медицинских изделий  - эластичные бинты, корсетные изделия, бандажи, компрессионное белье и пр.

Задача

Cоздание дополнительного сайта-каталога для российской целевой аудитории

Подключение 1С, CRM

https://wp-universam.ru/tonus-elast/