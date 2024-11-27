Концепт интернет-магазина локального бренда одежды
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5 месяцев назад
Сайт реализован на Tilda
Цель сайта показать - каталог и сформировать доверие у потенциального покупателя ( разделы о бренде, отзывы клиентов, фото шоу-рума), все контакты. Акцент каталога и главной страницы сделан на новинки и хиты продаж.
Сделан адаптив для трех экранов (пк, мобильная и планшетные версии).
Концепция подойдёт для бренда одежды с небольшим ассортиментом.
К подобному сайту можно подключить CRM, возможность доставки, оплаты на сайте, рассылки и тд.