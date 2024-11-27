Концепт интернет-магазина локального бренда одежды

https://lockwood.tilda.ws/

Сайт реализован на Tilda

Цель сайта показать - каталог и сформировать доверие у потенциального покупателя ( разделы о бренде, отзывы клиентов, фото шоу-рума), все контакты. Акцент каталога и главной страницы сделан на новинки и хиты продаж.

Сделан адаптив для трех экранов (пк, мобильная и планшетные версии).

Концепция подойдёт для бренда одежды с небольшим ассортиментом.

К подобному сайту можно подключить CRM, возможность доставки, оплаты на сайте, рассылки и тд.