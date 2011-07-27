Конвертация PSD в тему для Magento
Интернет-магазины
Добавлена150 просмотров
12 лет назад
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Возможность администрировать из админки:
- слайдер (анимация, содержимое, другие параметры)
- статические блоки
- карусель продуктов на странице категории
- изменение цветовой схемы по параметрам яркость/констраст/тон (hue/saturation/lightness) - реализовано в виде модуля