Конвертация PSD в тему для Magento

Интернет-магазины
Добавлена
12 лет назад
150 просмотров
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Возможность администрировать из админки:

- слайдер (анимация, содержимое, другие параметры)

- статические блоки

- карусель продуктов на странице категории

- изменение цветовой схемы по параметрам яркость/констраст/тон (hue/saturation/lightness) - реализовано в виде модуля