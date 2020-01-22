LA NOVALE

Добавлена
4 года назад
150 просмотров
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LA NOVALE

интернет-магазин вечерней и свадебной моды

  • Локация: Украина
  • Команда: 5 человек
  • Решение:

    E-commerce, Контекстная реклама, Видео-продакшн

  • Отрасль: Одежда, обувь, аксессуары
  • Технологии:

- OpenCart

- Front End

(Bootstrap, CSS3, HTML5)

- PHP

Подробнее тут https://avada-media.ua/portfolio/la-novale/