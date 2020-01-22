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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
LA NOVALEинтернет-магазин вечерней и свадебной моды
- Локация: Украина
- Команда: 5 человек
- Решение:
E-commerce, Контекстная реклама, Видео-продакшн
- Отрасль: Одежда, обувь, аксессуары
- Технологии:
- Front End
(Bootstrap, CSS3, HTML5)
- PHP
Подробнее тут https://avada-media.ua/portfolio/la-novale/