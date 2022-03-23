ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА

https://avada-media.ua/portfolio/ritchy/

Компания AVADA MEDIA разработала для интернет-магазина Ritchy удобные личные кабинеты для покупателей и дилеров магазина, чтобы ускорить обработку заказов и максимально автоматизировать процесс работы.

Мы проектировали удобные и практичные личные кабинеты, соответствующие потребностям и бизнес-задачам интернет-магазина Ritchy. При разработке проекта учитывались особенности работы с данными клиентов компании, ассортимент товаров, необходимость выбора большого количества позиций, а также формирование нескольких заказов одновременно.

Нашей командой была создана торговая матрица, позволяющая быстро закрыть все потребности целевой аудитории и увеличить ее LTV.

Готовый личный кабинет позволяет автоматизировать бизнес-процессы, что способствует масштабированию и развитию компании, а также упрощает процесс взаимодействия с магазином и повышает уровень лояльности клиентов.