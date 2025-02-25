Менеджер маркетплейса wb

Меня зовут Дарина. 🌹
Я создаю дизайн и ифографику карточек для маркетплейсов.
Здесь вы можете посмотреть мои работы, ознакомиться с информацией и связаться со мной по этой ссылке: @sokol6700
Индивидуальный подход к каждому клиенту 🙂
ПРАЙС❗️❗️❗️
1. Создание карточки товара - от 500 р. (за карточку товара)
2. Инфографика - 300 р. ( от 1-7 слайдов)
3. SEO-оптимизация - 2000 р.
Сроки изготовления зависят от сложности, в среднем от 1-3 дней.
ПОРЯДОК СОТРУДНИЧЕСТВА
1. Напишите мне в чат @sokol6700
2. Обсуждаем детали (сроки, детали, стоимость).
3. Делаю первый слайд (утверждаете макет и стиль.
4. Вносим изменения по вашему желанию и необходимости.