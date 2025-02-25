Менеджер маркетплейса wb

Меня зовут Дарина. 🌹

Я создаю дизайн и ифографику карточек для маркетплейсов.

Здесь вы можете посмотреть мои работы, ознакомиться с информацией и связаться со мной по этой ссылке: @sokol6700

Индивидуальный подход к каждому клиенту 🙂

ПРАЙС❗️❗️❗️

1. Создание карточки товара - от 500 р. (за карточку товара)

2. Инфографика - 300 р. ( от 1-7 слайдов)

3. SEO-оптимизация - 2000 р.

Сроки изготовления зависят от сложности, в среднем от 1-3 дней.

ПОРЯДОК СОТРУДНИЧЕСТВА

1. Напишите мне в чат @sokol6700

2. Обсуждаем детали (сроки, детали, стоимость).

3. Делаю первый слайд (утверждаете макет и стиль.

4. Вносим изменения по вашему желанию и необходимости.