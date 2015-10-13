Мультиязычность Simpla CMS

демо: http://lang.simpladev.ru

http://forum.simplacms.ru/topic/9342-2-мультиязычность-сайта/

- неограниченное количество языков

- переводы для шаблона

- у каждого шаблона свой набор переводов

- переводы импортируются из файла хранящегося в директории шаблона замещая предыдущие

- переводы шаблона можно хранить как в базе данных так и в файле php

- вывод необходимых переводов в файл js автоматически для использования в javascript

- минимальные изменения в стандартных функциях и шаблоне админа

- сохраняется родная база