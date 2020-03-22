Оптимизация интернет-магазина на Wordpress

Доработки, оптимизация сайта интернет-магазина LightCream. Выполненные работы:

— Оптимизирована верстка страниц плагина Elementor по скорости и корректности отображения;

— Внесены исправления по замечаниям SEO-специалистов (301 редиректы, дубли страниц, непустые описания страниц, H1-H6);

— Добавлены обязательные для интернет-магазина страницы (Возврат и обмен, Политики конфиденциальности, обработки персональных данных, файлов cookie, Соглашение об использовании сайта);

— Переверстаны блоки отзывов, товарные блоки, контакты и т.п.;

— Поправлен процесс оформления заказа (проблема со скрытием обязательных полей заказа Woocommerce и последующей невозможностью заказа);

— Исправления для мобильных устройств (адаптивная верстка);

— Выполнена оптимизация по скорости с учетом возможностей хостинга и используемых плагинов;

— Подключена оплата картами через AcquirePay.