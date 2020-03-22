Оптимизация интернет-магазина на Wordpress

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доработки, оптимизация сайта интернет-магазина LightCream. Выполненные работы:
— Оптимизирована верстка страниц плагина Elementor по скорости и корректности отображения;
— Внесены исправления по замечаниям SEO-специалистов (301 редиректы, дубли страниц, непустые описания страниц, H1-H6);
— Добавлены обязательные для интернет-магазина страницы (Возврат и обмен, Политики конфиденциальности, обработки персональных данных, файлов cookie, Соглашение об использовании сайта);
— Переверстаны блоки отзывов, товарные блоки, контакты и т.п.;
— Поправлен процесс оформления заказа (проблема со скрытием обязательных полей заказа Woocommerce и последующей невозможностью заказа);
— Исправления для мобильных устройств (адаптивная верстка);
— Выполнена оптимизация по скорости с учетом возможностей хостинга и используемых плагинов;
— Подключена оплата картами через AcquirePay.