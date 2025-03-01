Oryx.kz Интернет-магазин и сервис доставки

🔗 Сайт: oryx.kz/register
Я разработал этот сайт для компании Oryx.kz, которая занимается доставкой товаров из США в Казахстан. Проект представляет собой удобную платформу для оформления заказов, отслеживания посылок и управления покупками.
Что было сделано:
Frontend-разработка:
1) Создан современный и удобный интерфейс с адаптивным дизайном
2) Использованы React, Vite, Tailwind CSS для высокой производительности
3) Оптимизирована верстка для мобильных и десктопных устройств
Функционал:
1) Регистрация и авторизация пользователей
2) Личный кабинет с управлением заказами
3) Отслеживание статуса посылок
4) Удобная форма оформления доставки
5) Интерактивный и понятный UI
Оптимизация и скорость:
1) Lazy Loading для оптимизации загрузки страниц
2) SEO-настройки для улучшенной индексации
3) Минимизация кода и ускоренная работа интерфейса
Проект был выполнен с учетом удобства пользователей и современных трендов веб-разработки. Если вам нужен качественный интернет-магазин или сервис доставки — обращайтесь!