Oryx.kz Интернет-магазин и сервис доставки

🔗 Сайт: oryx.kz/register

Я разработал этот сайт для компании Oryx.kz, которая занимается доставкой товаров из США в Казахстан. Проект представляет собой удобную платформу для оформления заказов, отслеживания посылок и управления покупками.

Что было сделано:

Frontend-разработка:

1) Создан современный и удобный интерфейс с адаптивным дизайном

2) Использованы React, Vite, Tailwind CSS для высокой производительности

3) Оптимизирована верстка для мобильных и десктопных устройств

Функционал:

1) Регистрация и авторизация пользователей

2) Личный кабинет с управлением заказами

3) Отслеживание статуса посылок

4) Удобная форма оформления доставки

5) Интерактивный и понятный UI

Оптимизация и скорость:

1) Lazy Loading для оптимизации загрузки страниц

2) SEO-настройки для улучшенной индексации

3) Минимизация кода и ускоренная работа интерфейса

Проект был выполнен с учетом удобства пользователей и современных трендов веб-разработки. Если вам нужен качественный интернет-магазин или сервис доставки — обращайтесь!