Отзывы на яндекс маркет

Добавлена
9 лет назад
145 просмотров
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Напишу для Вас столько отзывов сколько вам необходимо, на яндекс маркете, занимаюсь этим более 2х лет, проблем с модерацией нету. Все отзывы исключительно индивидуальны, пишутся под аждый магазин отдельно учитывая его особенности. Есть гарантия на отзывы, если отзыв будет удалён, то мы его восстановим абсолютно бесплатно.