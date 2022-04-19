Плагин MapBox для GetCannab

Интеграция API MapBox для отображения местоположения магазинов для маркетплейса.
Какая работа была проделана:
> Верстка адаптивных страниц по макету из Figma.
> Интеграция API MapBox с Dokan и WooCommerce. Подтягивание необходимых данных для отображение в карточке магазина и на карте.
> Доработка системы Dokan/WooCommerce и добавление дополнительных полей необходимых для работы с MapBox.
> Проектирование и разработка системы для корректной работы карты в соответствии с ТЗ.
> Парсинг магазинов из CSV-таблицы с получением геолокации через API.
> Разработка парсера для оптимизации и минимизировании запросов к базе данных.
> Подтягивание SEO параметров для каждой страницы из настроек магазина.