Продажа авто

http://automotopark.com/

В Интернете множество сайтов продажи техники, но найти желаемое - зачастую невозможно через неправильно поданную или неполную информацию. Совсем не интересно читать по два раза одно и тоже, находить неактуальные, фальшивые, не несущие полезных данных объявления (без фотографий, цены, описания, с надписью "продано"). Обременительно также звонить к продавцам и выяснять то, что могло быть подано в объявлении.

В случае перепроизводства информации важно осознать разницу между информацией и знанием, чтобы избегать ненужного, высвободить время и получить результат поиска.

automotopark.com - проект, основан на 10-ти летнем практическом опыте поиска техники, сформированный согласно критериев дифференциации таможенного и налогового законодательства Западной Европы, Америки и стран бывшего Советского Союза, и адаптированный для англо,- немецко-, и русскоговорящего продавца и покупателя.