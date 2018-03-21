Продажа цифрового контента онлайн

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Сайт разработан на основе движков Opencart/OcStore 2.3.X
Движок полностью переработан Реализован автоматический прием Биткоин и пополнение личного счета покупателя на сайте
Сайт также принимает другие валюты
Механизм пополнения баланса работает непосредственно с API электронных платежных систем без участия посреднических агрегаторов приема оплаты вроде Робокасса и т.д.
Разработана система работы с подтверждениями платежей платежной сети Биткоин
Подтверждение платежей Киви также реализовано без посреднических API вроде qiwigate.ru