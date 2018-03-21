Продажа цифрового контента онлайн

Добавлена
6 лет назад
248 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт разработан на основе движков Opencart/OcStore 2.3.X

Движок полностью переработан Реализован автоматический прием Биткоин и пополнение личного счета покупателя на сайте

Сайт также принимает другие валюты 

Механизм пополнения баланса работает непосредственно с API электронных платежных систем без участия посреднических агрегаторов приема оплаты вроде Робокасса и т.д. 

Разработана система работы с подтверждениями платежей платежной сети Биткоин 

Подтверждение платежей Киви также реализовано без посреднических API вроде qiwigate.ru

http://steamkeyshop.xyz/