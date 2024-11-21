Ми виконали повний цикл розробки сайту, забезпечивши його сучасною адміністративною панеллю, яка дозволяє легко управляти асортиментом, відстежувати замовлення та взаємодіяти з клієнтами. Також інтегрували систему для обробки замовлень з різними способами оплати, забезпечуючи безпеку та зручність для користувачів.

Розробили функціональний інтерфейс для комфортної роботи як для користувачів, так і для адміністрації. Створили власну адміністративну панель для зручного управління каталогом товарів та обробки замовлень.

Інтегрували платіжні системи для забезпечення безпечних та зручних транзакцій. Забезпечили адаптивність сайту для коректного відображення на різних пристроях.

https://prostopoo.com.ua