Разработка интернет-магазина для компании Inhouse

Команда Studio Webmaster получила заказ от румынской компании Inhouse, занимающейся производством и продажей напольной и настенной противоскользящей плитки и керамогранита, декоративных панелей, 3D-перегородок, настольных и настенных ламп. Наиболее важный и объемный раздел «каталог» содержит свои подкатегории для более удобного просмотра и заказа необходимой продукции. На детальных страницах товаров была внедрена форма быстрого заказа с указанием площади в квадратных метрах для плитки и керамогранита или количества для декоративных панелей, перегородок и ламп. Специалистами был создан ресурс, привлекательный для пользователей и доступный на всех устройствах на двух языках (румынский и английский).