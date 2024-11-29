Разработка сайта для доставки суши SAYORI

Удобная корзина, фиксированная на всех страницах сайта.

Автоматизированная синхронизация сайта с Tillypad (система автоматизации ресторана, кафе, бара или сети заведений общественного питания и развлекательных услуг).

Пересчет цен при доставке и самовывозе.

Индивидуальная логика работы корзины при самовывозе и доставке: минимальный заказ при доставке – 500 рублей. Только после преодоления этого порога появляется кнопка «Оформить заказ».