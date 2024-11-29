Разработка сайта для доставки суши SAYORI

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5 месяцев назад
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SAYORI – одна и лучших доставок суши и роллов города Новосибирска. Уже более 10 лет ребята радуют клиентов вкуснейшими блюдами.

Создание нового сайта, который соответствует уровню развития компании. Синхронизация сайта с Tillypad.

  • Удобная корзина, фиксированная на всех страницах сайта.

  • Автоматизированная синхронизация сайта с Tillypad (система автоматизации ресторана, кафе, бара или сети заведений общественного питания и развлекательных услуг).

  • Пересчет цен при доставке и самовывозе.

  • Индивидуальная логика работы корзины при самовывозе и доставке: минимальный заказ при доставке – 500 рублей. Только после преодоления этого порога появляется кнопка «Оформить заказ».

  • Появление необходимых добавок в корзине при заказе.