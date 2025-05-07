Разработке маркетплейса Emall.by

В рамках проекта выполнял следующие задачи:

- выявление БТ, ПТ и переработка их в ФТ и НФТ

- анализ функциональности старого сайта и сайтов-конкурентов

- анализ базы данных

-документирование требований (User story, Use Case)

-подтверждение требований

-постановка в Jira задач разработчикам (бэк): проектирование API, коды ответов

-постановка в Jira задач разработчикам (фронт): ссылка на описание метода для подключения API, ссылка на Figma

-постановка в Jira задач дизайнеру (скрины UI старого сайта с текстовым описанием)

-функциональное тестирование (на основании чек-листов)



Стек: User story, Use Case, BPMN, API, Confluence, Scrum