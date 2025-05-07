Разработке маркетплейса Emall.by

В рамках проекта выполнял следующие задачи:
- выявление БТ, ПТ и переработка их в ФТ и НФТ
- анализ функциональности старого сайта и сайтов-конкурентов
- анализ базы данных
-документирование требований (User story, Use Case)
-подтверждение требований
-постановка в Jira задач разработчикам (бэк): проектирование API, коды ответов
-постановка в Jira задач разработчикам (фронт): ссылка на описание метода для подключения API, ссылка на Figma
-постановка в Jira задач дизайнеру (скрины UI старого сайта с текстовым описанием)
-функциональное тестирование (на основании чек-листов)
Стек: User story, Use Case, BPMN, API, Confluence, Scrum