Рыболовный интернет-магазин

www.daki.com.ua

Проект выполнен в тематическом стиле по желанию заказчика. Интернет магазин имеет адаптивный дизайн, расчитан на широкоформатные мониторы.

Удобное расположение элементов меню и дополнительных модулей помогут пользователю быстро найти необходимый товар. Среди технических элементов на сайте присутствуют функции быстрого поиска на технологии Ajax, сравнения товара, вывод последних просмотреных пользователем товаров, автоматический вывод новинок, что в свою очередь повышает юзайбилити проекта. Последняя функция позволяет администратору сайта в несколько кликов выводить новинки, самые покупаемые товары или товары с наибольшим количеством просмотров (популярные) из панели администрирования.

Для более рационального использования рабочей области применены всплывающие онка; вход/регистрация пользователей, информация о производителе в карточке товара и в меню "Бренды".

Полноценный форум дает возможность свободно общаться на различные темы посвященные рыбалке как на страницах самого форума, так и в личных сообщениях среди зарегестрированых пользователей.