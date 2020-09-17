Сайт о рециркуляторах и средствах защиты от вируса

Сайт создал с нуля. Задача стояла за 3 дня создать магазин и запустить в работу. Вся подготовка под СЕО. В итоге через 2 недели после запуска, подключения всех счетчиков, вэбмастера и регистрации организации в Яндекс-картах сайт выдается в поиске по ключу "Рециркуляторы купить" на первой странице Яндекса в гео-зоне работы организации. Проводил анализ карты кликов и вэбвизора, донастраивал сайт под запросы пользователей.