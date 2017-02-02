Сайт подбора кредитных предложений в Казахстане

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт, где человек может выбрать кредитную компанию для получения от нее кредита. Один из сети сайтов.
Написан на yii2 фреймворке.
Сайт содержит:
- множество сортировок предложений ( по сроку, по рейтингу, по сумме кредита, по возрасту, по выплатам и тд.);
- отзывы с оценками пользователей;
- работа с api контакта и фейсбука;
- адаптивная верстка;
- блог.
Администратор сайта может управлять наполнением сайта, делать рейтинги, создавать страницы сайта, привязывать к страницам рейтинги, управлять пунктами меню.