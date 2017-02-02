Сайт подбора кредитных предложений в Казахстане

https://creditoff.kz/

Сайт, где человек может выбрать кредитную компанию для получения от нее кредита. Один из сети сайтов.

Написан на yii2 фреймворке.

Сайт содержит:

- множество сортировок предложений ( по сроку, по рейтингу, по сумме кредита, по возрасту, по выплатам и тд.);

- отзывы с оценками пользователей;

- работа с api контакта и фейсбука;

- адаптивная верстка;

- блог.

Администратор сайта может управлять наполнением сайта, делать рейтинги, создавать страницы сайта, привязывать к страницам рейтинги, управлять пунктами меню.