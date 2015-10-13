Сборка модулей (Доска объявлений) Simpla CMS

Функциональность доски обьявлений. Подойдет для сайтов по недвижимости, продаже бу авто и прочего

демо: http://map.simpladev...atalog/kvartiry

http://forum.simplacms.ru/topic/9622-сборка-модулей-доска-объявлений-от-davinci/

- доработан редактор свойств

- карта в редакторе объекта

- избранное

- подбор предложений как в каталоге так и на карте

- множественные фильтр с поиском точного совпадения и поиском вхождения хотя бы одной опции

- поиск на карте и в каталоге без перезагрузки страницы

- переключение между картой и каталогом без перезагрузки страницы