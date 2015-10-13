Сборка модулей (Доска объявлений) Simpla CMS

Функциональность доски обьявлений. Подойдет для сайтов по недвижимости, продаже бу авто и прочего
демо: http://map.simpladev...atalog/kvartiry
http://forum.simplacms.ru/topic/9622-сборка-модулей-доска-объявлений-от-davinci/
- доработан редактор свойств
- карта в редакторе объекта
- избранное
- подбор предложений как в каталоге так и на карте
- множественные фильтр с поиском точного совпадения и поиском вхождения хотя бы одной опции
- поиск на карте и в каталоге без перезагрузки страницы
- переключение между картой и каталогом без перезагрузки страницы