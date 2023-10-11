Скупка бытовой техники
Интернет-магазины
Добавлена2 просмотра
2 месяца назад
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Фактически не один, а сразу много лендингов по разным городам и товарам.
Сайт на чистом html, был воссоздан по образу и подобию похожего лендинга на wordpress, имеет в себе похожие скрипты раскрытия текста и отзывов, написанные с нуля.