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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
https://auto-service.kr.ua/ru/
Создание интернет-магазина на Prestashop.
Автосервис "Гараж" Кировоград, Кировоград (Автосервис, оптовая и розничная продажа ГБО, автозапчастей).
- установка/доработка шаблона;
- установка/доработка модулей;
- установка/доработка плагинов;
- доработка логики сайта;
- доработка внешнего вида;
- настройка/интеграция xml-импорта товаров;
- другая мелкая доработка;