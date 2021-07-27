Создание интернет-магазина на Prestashop

Добавлена
2 года назад
14 просмотров
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https://auto-service.kr.ua/ru/

Создание интернет-магазина на Prestashop.

Автосервис "Гараж" Кировоград, Кировоград (Автосервис, оптовая и розничная продажа ГБО, автозапчастей).

- установка/доработка шаблона;

- установка/доработка модулей;

- установка/доработка плагинов;

- доработка логики сайта;

- доработка внешнего вида;

- настройка/интеграция xml-импорта товаров;

- другая мелкая доработка;