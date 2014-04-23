Создание Интернет-Магазина под "ключ"

Добавлена
10 лет назад
111 просмотров
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Создание ИМ с нуля.

Работы:

- Написание ТЗ (Технического задания)

- Создание логотипа

- Разработка уникального дизайна

- Разработка функционала исходя из пожеланий клиента

- Тестирование сайта

- Размещение на хостинге клиента

- Создание видео уроков "Как пользоваться админ панелью сайта"

- Частичное наполнение

- Создание баннеров для слайдера

- Подключение Google Analytics и ЯндексМетрика

Проект сдан.