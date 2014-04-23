Создание Интернет-Магазина под "ключ"

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание ИМ с нуля.
Работы:
- Написание ТЗ (Технического задания)
- Создание логотипа
- Разработка уникального дизайна
- Разработка функционала исходя из пожеланий клиента
- Тестирование сайта
- Размещение на хостинге клиента
- Создание видео уроков "Как пользоваться админ панелью сайта"
- Частичное наполнение
- Создание баннеров для слайдера
- Подключение Google Analytics и ЯндексМетрика
Проект сдан.