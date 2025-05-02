Создание сайта для компании Latkrok Service

Полностью спроектировал и реализовал веб-сайт с использованием Django на бэкенде и Bootstrap на фронтенде. Проект включал:
Проектирование структуры базы данных и реализация моделей Django;
Создание адаптивного интерфейса с помощью Bootstrap;
Разработка функционала авторизации и регистрации пользователей;
Настройка панели администратора и маршрутизации;
Развёртывание проекта на хостинге;
Оптимизация кода и баз данных для стабильной и быстрой работы;
Работа с формами, шаблонами и валидацией данных.
Проект был реализован от идеи до публикации. Этот опыт укрепил мои навыки как Full Stack разработчика и дал уверенность в самостоятельной реализации коммерчески значимых решений.