Создание сайта для компании Latkrok Service

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11 дней назад
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Полностью спроектировал и реализовал веб-сайт с использованием Django на бэкенде и Bootstrap на фронтенде. Проект включал:

  • Проектирование структуры базы данных и реализация моделей Django;

  • Создание адаптивного интерфейса с помощью Bootstrap;

  • Разработка функционала авторизации и регистрации пользователей;

  • Настройка панели администратора и маршрутизации;

  • Развёртывание проекта на хостинге;

  • Оптимизация кода и баз данных для стабильной и быстрой работы;

  • Работа с формами, шаблонами и валидацией данных.

Проект был реализован от идеи до публикации. Этот опыт укрепил мои навыки как Full Stack разработчика и дал уверенность в самостоятельной реализации коммерчески значимых решений.

https://latkrok.in.ua/uk/