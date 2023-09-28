Stilli Dekor - интернет магазин аксессуаров и элементов декора

Этот проект был для меня настоящим творческим вызовом и приключением! Когда клиент попросил создать сайт для его магазина декора, я сразу представил завораживающие краски, красивые вещи и вдохновляющие интерьеры.



Мы с заказчиком много беседовали, чтобы понять его видение и цели бизнеса. Оказалось, его магазин – это не просто товары, а целая вселенная красоты и гармонии. Я старался передать эту атмосферу в дизайне сайта – с помощью мягких пастельных тонов, изящных шрифтов и аккуратных анимаций.



Самое интересное началось, когда мы создавали раздел с товарами. Тут я как сладкоежка в кондитерской – захлебывался от восторга, разглядывая все эти шикарные вазы, картины, подушки и прочие товары! Каждая вещь – настоящее произведение искусства.



В итоге получился очень уютный и притягательный сайт, где хочется задержаться подольше и найти для себя какую-нибудь красоту. Для меня это один из любимых проектов в портфолио – он позволил проявить креативность и воплотить атмосферу комфорта.

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