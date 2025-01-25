Главная | Rohovska Shop

Виконую розробку та створення інтернет-магазинів на базі платформ Wix або спеціальних додатків. У процесі роботи створюю функціональні та естетично привабливі онлайн-магазини, що відповідають вимогам замовника. Включаю налаштування товарних карток, розробку структури сайту, оптимізацію для мобільних пристроїв, а також інтеграцію з платіжними системами. Робота включає в себе дизайн, SEO-оптимізацію та налаштування всіх необхідних функцій для комфортної роботи магазину та зручного досвіду користувачів.