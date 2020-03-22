Техническая оптимизация магазина на Wordpress

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Доработки, оптимизация сайта интернет-магазина Flexxson. Выполненные работы:
— исправлены адреса страниц, заголовки, описания на соответствие контенту, отсутствие переоптимизации/спама ключевыми словами, отсутствие смысловых ошибок, исправлена иерархия заголовков H1-H6;
— подключены и настроены кабинеты Google Webmasters и Яндекс Вебмастер, счетчики аналитики;
— настроены sitemap.xml, правильный robots.txt, свойства страниц под SEO;
— настроена отложенная загрузка изображений, корректное кеширование страниц, скриптов, шрифтов, изображений;
— оптимизирована скорость загрузки страниц;
— деактивированы все места появления дублей страниц, источники появления спама;
— добавлены расширения темы Wordpress для индивидуальной кастомизации;
— настроено управление фильтрацией товаров Woocommerce в каталоге.