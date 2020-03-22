Техническая оптимизация магазина на Wordpress

Добавлена
4 года назад
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Доработки, оптимизация сайта интернет-магазина Flexxson. Выполненные работы:

— исправлены адреса страниц, заголовки, описания на соответствие контенту, отсутствие переоптимизации/спама ключевыми словами, отсутствие смысловых ошибок, исправлена иерархия заголовков H1-H6;

— подключены и настроены кабинеты Google Webmasters и Яндекс Вебмастер, счетчики аналитики;

— настроены sitemap.xml, правильный robots.txt, свойства страниц под SEO;

— настроена отложенная загрузка изображений, корректное кеширование страниц, скриптов, шрифтов, изображений;

— оптимизирована скорость загрузки страниц;

— деактивированы все места появления дублей страниц, источники появления спама;

— добавлены расширения темы Wordpress для индивидуальной кастомизации;

— настроено управление фильтрацией товаров Woocommerce в каталоге.