Телеграм бот интернет магазин

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Бот интернет магазин с административной панелью. Клиент может ознакомиться с ассортиментом товаров по категориям, оформить покупку в пару кликов. Администратор через админку может управлять базой данных клиентов, заказами, товарами, делать рассылку новостей, акций и т.п.
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