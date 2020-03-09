Телеграм бот интернет магазин

Добавлена
4 года назад
100 просмотров
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Бот интернет магазин с административной панелью. Клиент может ознакомиться с ассортиментом товаров по категориям, оформить покупку в пару кликов. Администратор через админку может управлять базой данных клиентов, заказами, товарами, делать рассылку новостей, акций и т.п.

https://t.me/zula_icecream_shop_bot