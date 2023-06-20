The Outs - интернет-магазин модной молодежной одежды и аксессуаров

Сайт для интернет-магазина неформальной одежды и атрибутики – давно мечтал сделать что-то в этой нише.



Сайт получился лаконичным и стильным – в тематике магазина. Главная страница выполнена в черно-белой гамме с яркими баннерами. Шрифты, иконки, кнопки – все продумано для удобства пользователей. Каталог товаров выполнен в виде плиток с картинками и кратким описанием. Фильтры помогут быстро найти нужную вещь.



Особенно горжусь удобной корзиной и процессом оформления заказа. Все сделано максимально понятно и просто, чтобы посетители с удовольствием делали покупки. А адаптивный дизайн позволит зайти на сайт с любых устройств.



В целом, это один из моих любимых проектов за последнее время. Было круто работать над сайтом в таком необычном стиле. Думаю, он отлично подходит для аудитории ценителей неформальной моды! Если вам тоже нравится этот стиль – обязательно загляните на сайт!

theouts.shop