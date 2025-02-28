Верстка интернет-магазина

Создан современный и отзывчивый интерфейс для сайта Sneakers.com.ua. Используя HTML5, CSS3 и JavaScript, был обеспечен адаптивный дизайн, который подстраивается под различные устройства — мобильные, планшеты и настольные компьютеры. Реализованы интерактивные компоненты, такие как кнопки, формы, слайдеры и меню, которые улучшают навигацию и пользовательский опыт. Добавлены плавные анимации для улучшения взаимодействия, а также применены методы оптимизации для быстрой загрузки сайта.





https://sneakers.com.ua/