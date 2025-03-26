Woodera Интернет-магазин на Shopify

🛍️ Описание:



Разработка интернет-магазина Woodera на платформе Shopify. Главной задачей было создать удобный, привлекательный и функциональный магазин, готовый к приему заказов.

🚀 Что было сделано:



✅ Настройка и доработка базовой темы – кастомизация дизайна для удобства клиентов

✅ Добавление категорий товаров – для интуитивной навигации

✅ Разработка секции с отзывами – для повышения доверия к магазину

✅ Создание блога и написание трёх статей

✅ Создание логотипа и фавикона – для фирменного стиля

✅ Добавление страниц: «О нас», «Часто задаваемые вопросы», «Контакты»

✅ Написание уникальных текстов для всех секций и страниц

✅ Добавление качественных изображений для улучшения визуального восприятия

✅ Оформление карточек товаров – добавление позиций с описаниями на английском

✅ Настройка навигации и базовых параметров интернет-магазина

✅ Создание и настройка страниц политики конфиденциальности и других юридических документов

✅ Покупка и подключение домена

✅ Подключение платёжных систем – настройка приёма оплат

✅ Добавление способов доставки – настройка вариантов для клиентов

🛠️ Технологии:



🛒 Shopify

💻 HTML5, CSS3

🎨 Дизайн и кастомизация темы

✍️ Контент-маркетинг (блог, SEO-тексты)

🔗 Интеграция платёжных систем и доставки

🌐 Сайт: woodera.co.uk