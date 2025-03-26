Woodera Интернет-магазин на Shopify

🛍️ Описание:
Разработка интернет-магазина Woodera на платформе Shopify. Главной задачей было создать удобный, привлекательный и функциональный магазин, готовый к приему заказов.
🚀 Что было сделано:
✅ Настройка и доработка базовой темы – кастомизация дизайна для удобства клиентов
✅ Добавление категорий товаров – для интуитивной навигации
✅ Разработка секции с отзывами – для повышения доверия к магазину
✅ Создание блога и написание трёх статей
✅ Создание логотипа и фавикона – для фирменного стиля
✅ Добавление страниц: «О нас», «Часто задаваемые вопросы», «Контакты»
✅ Написание уникальных текстов для всех секций и страниц
✅ Добавление качественных изображений для улучшения визуального восприятия
✅ Оформление карточек товаров – добавление позиций с описаниями на английском
✅ Настройка навигации и базовых параметров интернет-магазина
✅ Создание и настройка страниц политики конфиденциальности и других юридических документов
✅ Покупка и подключение домена
✅ Подключение платёжных систем – настройка приёма оплат
✅ Добавление способов доставки – настройка вариантов для клиентов
🛠️ Технологии:
🛒 Shopify
💻 HTML5, CSS3
🎨 Дизайн и кастомизация темы
✍️ Контент-маркетинг (блог, SEO-тексты)
🔗 Интеграция платёжных систем и доставки
🌐 Сайт: woodera.co.uk