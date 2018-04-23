ZnakTB - Интернет-магазин знаков безопасности

Создание интернет-магазина под ключ ZnakTB, который специализируется на изготовлении и продаже знаков безопасности, плакатов, информационных стендов, журналов и прочего в Минске (Белорусия). Интернет магазин разрабатывался по сложной структуре на основе индивидуального дизайне, с широким ассортиментом различных функций и автоматизаций. Интернет магазин ZnakTB содержит в себе более 1000 наименований. Также проведены работы по внутренней оптимизации, интеграции сайта с 1C, интеграции со сторонней CRM. Разработаны тригерные рассылки и другие инструменты для маркетинга.Подробнее в портфолио